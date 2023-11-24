У Фінляндії заявили, що можуть відкрити кордон з РФ раніше, ніж планували

Влада Фінляндії ухвали рішення ухвалила рішення закрити сім з восьми прикордонних переходів з Росією, залишивши лише найпівнічніший - Раю-Йоосеппі. Втім, пункти пропуску можуть відкрити вже до Різдва.

Про це пише фінське видання Yle.

Зазначається, що Гельсінкі зможуть відкрити кордон із Росією суттєво раніше запланованого терміну, яким було 18 лютого 2024-го.

"Ухвалена у середу (23 листопада - Ред.) рішення уряду про закриття майже всіх прикордонних переходів на східному кордоні скасувало попереднє рішення, згідно з яким прикордонні пункти Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра та Ніірала будуть закриті до 18 лютого 2024 року", - повідомили фінські ЗМІ.

За словами очільника фінської прикордонної охорони контр-адмірал Маркку Хассінен, було вирішено, що крайній термін близько одного місяця буде правильним "з огляду на жорсткі обмеження".

До слова, під жорсткими обмеженнями має на увазі те, що закрито майже весь східний кордон з РФ. Свої дії Фінляндія мотивувала організованою російською стороною масовою перепусткою до фінського кордону емігрантів із третіх країн.

Нагадаємо, Фінляндія стягнула війська до кордону з РФ. Також відомо, що прикордонне агентство Європейського Союзу Frontex направить у Фінляндію офіцерів і техніку для патрулювання адмінмежі.

Також у Фінляндії біля кордону з РФ зводять тимчасові огорожі від мігрантів. Тимчасовий бар'єр використовується для підготовки до тривалої ситуації у пункті Вартіус.

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