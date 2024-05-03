У Фінляндії заявили, що Росія може готувати гібридні атаки на країни НАТО

В Кремлі можуть планувати гібридні напади на країни Європи.

Росія навряд чи зважиться на пряму атаку однієї з країн НАТО, але, ймовірно, буде продовжувати гібридні атаки.

Таку думку висловив новий командувач Збройних сил Фінляндії генерал Янне Яккола, пише Reuters.

"Звісно, випробовування Статті 5 завжди можливе, але, якщо ми вживатимемо правильні кроки й зберігатимемо єдність, такий напад я вважаю маловірогідним", - заявив він.

Генерал зазначив, що Росія зараз цілком зайнята підготовкою до літнього наступу в Україні, тому наразі не варто розглядати можливість нападу на НАТО. Разом з тим в Кремлі можуть планувати гібридні напади на країни Європи, використовуючи операції впливу, перешкоджання роботі GPS, роздмухуючи міграційну кризу та вплив на вибори.

"Мета росіян — спричинити якомога більше розколу у Європі, аби наші єдність та згуртованість трохи ослабли", - наголосив генерал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Фінляндії назвав найкращий спосіб уникнути війни.

Крім того, ми раніше інформували, що НАТО проведе військові навчання біля кордону з Росією.

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