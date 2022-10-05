У Фінляндії знесли останній радянський пам’ятник Леніну (відео)

У Фінляндії 4 жовтня знесли останню статую радянського лідера Володимира Леніна. У місті Котка, де стояло погруддя, зібралися десятки людей, аби побачити демонтаж на власні очі.

Дехто приніс шампанське, щоб відсвяткувати демонтаж пам’ятника. Проте були і ті, хто не погоджувався з таким рішенням місцевої влади. Так, один чоловік відверто протестував із радянським прапором, коли бронзовий бюст "вождя" підняли з постаменту.

Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.

"Прибрати з вулиць пам’ятник засновнику однієї з найжорстокіших систем правління у світі, радянського комунізму, — це чудово", — сказав 77-річний місцевий Матті Лейкконен.

Директор з міського планування Маркку Ханнонен зазначив, що деяким людям статуя була "певною мірою дорогою або, принаймні, знайомою", проте більшість закликали до її знесення, оскільки "вона відображає репресивний період в історії Фінляндії".

Місцеві фінські ЗМІ пишуть, що статую Леніна кілька разів псували. Якось Фінляндія навіть була змушена вибачитися перед Москвою після того, як хтось пофарбував руку Леніна в червоний колір.

'Good Bye, Lenin!' Finland ditches last statue of Soviet leader.



Finland - which fought a bloody war against the Soviet Union in World War II - agreed to stay neutral during the Cold War in exchange for guarantees from Moscow that it would not invadehttps://t.co/8dnAE3bio4 pic.twitter.com/DBCtHM42Ir — AFP News Agency (@AFP) October 5, 2022

За останні місяці Фінляндія прибрала зі своїх вулиць кілька пам’ятників радянських часів. Зокрема радянські пам’ятники зникли з міста Турку та Гельсінкі.

Слід зазначити, що Фінляндія, яка вела криваву війну проти сусіднього Радянського Союзу під час Другої світової війни, погодилася залишатися нейтральною під час холодної війни в обмін на гарантії Москви, що вона не вторгнеться. Цей вимушений нейтралітет, щоб заспокоїти свого сильнішого сусіда, породив термін "фінляндизація".

Нагадаємо, на кордоні між Фінляндією та Росією може з’явитися паркан. Таку пропозицію висловила прем'єр-міністерка країни Санна Марін.

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