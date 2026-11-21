Судно Sparta II / © скриншот з відео

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У нейтральних водах Фінської затоки два нібито українських безпілотники атакували вантажне судно, що прямувало до російського анклаву Калінінграда.

Про це 21 листопада заявив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко, пише «Радіо Свобода».

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За словами Дрозденка, атака відбулася приблизно в 6 кілометрах від кордону Росії, екіпаж евакуювали.

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Російський посадовець не навів назву ураженого судна.

Натомість естонські медіа цитують Департамент поліції й прикордонної охорони Естонії (PPA), за даними якого йдеться про вантажне судно Sparta II. Судно ходить під російським прапором і перебуває під санкціями за перевезення зброї.

PPA зазначає, що на судні почалася пожежа, було чути вибухи.

«Ми стежимо за ситуацією спільно з нашими фінського колегами. Ми відреагуємо, якщо Росія звернеться по міжнародну допомогу», — заявив голова департаменту Андрес Тійк.

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Як встановило російське видання The Insider, судно Sparta II зникло радарів у Фінській затоці близько 9 ранку за східноєвропейським часом. Ймовірно, в цей момент воно й зазнало удару.

Sparta II перебуває під американськими санкціями від 2022 року. Його пов’язували з перевезенням зброї в інтересах Росії. Зокрема, у серпні 2022 року його помітили на виході з сирійського порту Тартус із зенітно-ракетними комплексами С-300 на борту.

Нагадаємо, у ніч проти 21 листопада Ленінградська область РФ, за твердженням Дрозденка, зазнала чергової атаки дронів. Він звітував про збиття 80 дронів над регіоном.

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