У Фінській затоці вибухнуло судно, яке йшло у порт Санкт-Петербурга

Контейнеровоз MSC Giada III / © із соцмереж

Контейнеровоз MSC Giada III під прапором Ліберї вибухнув в акваторії Фінської затоки на підході до російського морського порту в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив Telegram-канал MNS із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що після вибуху у моторному відсіку на судні спалахнула пожежа, вогонь охопив палубну надбудову.

Займання на борту гасили кілька годин — на допомогу постраждалим із петербурзького порту прибули аварійно-рятувальне судно «Рятувальник Карєв» та криголам «Семен Дежнєв».

Згідно з даними відстеження суден, 21 січня контейнеровоз вийшов із порту міста Агадір (Марокко), після чого подався до Бельгії. 31 січня він вийшов з порту Антверпен і взяв курс на Петербург.

За даними сервісу Starboard Maritime Intelligence, які наводить The Insider, останній сигнал про місцезнаходження контейнеровозу надійшов близько 19:30 у середу, 4 лютого, після чого він зник з радарів. Вранці 5 лютого судно з’явилося біля порту Петербурга.

На борту судна, на якому стався вибух, перебувало 22 члени екіпажу. Капітан судна — громадянин РФ, решта членів команди — громадяни М’янми.

Контейнеровоз відбуксували до порту Санкт-Петербург. Російські силовики з’ясовують причину вибуху.

Відомо, що власник судна — ліберійська Sky Limits Shipping & Trading, а його оператор — Msc Mediterranean Shipping Co (зареєстрована у Швейцарії).

Офіційних коментарів щодо інциденту від російської влади поки що не було.

Нагадаємо, минулого тижня в акваторії Каспійського моря отримав пробоїну та почав тонути іранський суховантаж Caspian Shiva, що прямував до російського морського порту Махачкала в Дагестані.