ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
585
Час на прочитання
2 хв

У Фінській затоці вибухнуло судно, яке йшло у порт Санкт-Петербурга

Після вибуху у моторному відсіку на судні спалахнула пожежа, вогонь охопив палубну надбудову.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Контейнеровоз MSC Giada III

Контейнеровоз MSC Giada III / © із соцмереж

Контейнеровоз MSC Giada III під прапором Ліберї вибухнув в акваторії Фінської затоки на підході до російського морського порту в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомив Telegram-канал MNS із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що після вибуху у моторному відсіку на судні спалахнула пожежа, вогонь охопив палубну надбудову.

Займання на борту гасили кілька годин — на допомогу постраждалим із петербурзького порту прибули аварійно-рятувальне судно «Рятувальник Карєв» та криголам «Семен Дежнєв».

Згідно з даними відстеження суден, 21 січня контейнеровоз вийшов із порту міста Агадір (Марокко), після чого подався до Бельгії. 31 січня він вийшов з порту Антверпен і взяв курс на Петербург.

За даними сервісу Starboard Maritime Intelligence, які наводить The Insider, останній сигнал про місцезнаходження контейнеровозу надійшов близько 19:30 у середу, 4 лютого, після чого він зник з радарів. Вранці 5 лютого судно з’явилося біля порту Петербурга.

На борту судна, на якому стався вибух, перебувало 22 члени екіпажу. Капітан судна — громадянин РФ, решта членів команди — громадяни М’янми.

Контейнеровоз відбуксували до порту Санкт-Петербург. Російські силовики з’ясовують причину вибуху.

Відомо, що власник судна — ліберійська Sky Limits Shipping & Trading, а його оператор — Msc Mediterranean Shipping Co (зареєстрована у Швейцарії).

Офіційних коментарів щодо інциденту від російської влади поки що не було.

Нагадаємо, минулого тижня в акваторії Каспійського моря отримав пробоїну та почав тонути іранський суховантаж Caspian Shiva, що прямував до російського морського порту Махачкала в Дагестані.

Дата публікації
Кількість переглядів
585
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie