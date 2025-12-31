У Фінській затоці затримали судно, що вирушило з Росії: що сталося

Судно Fitburg затримане у Фінляндії / © Прикордонна служба Фінляндії

Прикордонна служба Фінляндії затримала судно, яке вийшло з порту в російському місті Санкт-Петербурзі, за підозрою у пошкодженні підводних кабелів у Балтійському морі.

Про це повідомляє видання Helsingin Sanomat з посиланням на фінську поліцію.

Судно Fitburg, на борту якого на момент затримання перебували 14 людей, було виявлено у Фінській затоці зі спущеним якорем.

Згідно з даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, корабель з такою назвою вийшов 30 грудня з порту в Санкт-Петербурзі та прямував до Ізраїлю.

Судно підозрюється у пошкодженні кабелю телекомунікаційної компанії Elisa, що проходить між Гельсінкі та Таллінном. При цьому кабель був пошкоджений у межах виключної економічної зони Естонії.

В естонському міністерстві юстиції та цифрових комунікацій повідомили про збої у роботі чотирьох підводних кабелів, які з’єднують країну зі Швецією та Фінляндією. У кількох випадках несправності могли бути викликані штормами, що пройшли останніми днями, але причини обриву двох кабелів розслідуються.

У Фінляндії правоохоронці провели огляд затриманого судна, а генеральний прокурор країни видав постанову про порушення кримінальної справи.

«Поліція розслідує інцидент як навмисне заподіяння тяжкої шкоди майну, замах на навмисне заподіяння тяжкої шкоди майну та навмисне втручання в телекомунікації», — уточнили в поліції.

У 2024 році в Балтійському морі сталася серія інцидентів із пошкодженням комунікаційних та енергетичних кабелів. Найгучнішим випадком було пошкодження енергетичної лінії Estlink 2 у Фінській затоці, що сполучає Фінляндію та Естонію.

У січні 2025 року країни НАТО у відповідь на можливі диверсії запустили місію «Балтійський страж» (Baltic Sentry), перекинувши до Балтійського моря кілька фрегатів та морських патрульних літаків. Після запуску місії інциденти, пов’язані із пошкодженням інфраструктури, припинилися.

