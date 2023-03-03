У Флориді чоловік заразився рідкісною хворобою після того, як промив ніс водою: жахливі деталі інциденту

У Флориді місцевий мешканець помер після зараження рідкісною хворобою. Сталося це після того, як він промив носові пазухи водою з-під крана.

У Флориді чоловік промив носові пазухи водою з-під крана, захворів рідкісною хворобою та помер. Влада міста каже, що громадянин підхопив мікроскопічну амебою Неглерія Фоулера, яка вражає мозок людини.

Про це пише видання Metro.

Як зазначається, захворів чоловік після того, як промив носові пазухи водою з-під крана. Вразила громадянина рідкісна амеба Неглерія Фоулера, яка інфікує мозок і може бути смертельною для людини.

Такі інфекції дуже рідкісні. У Сполучених Штатах з 2012 по 2021 рік щорічно діагностували від нуля до п’яти випадків. Мешканець, який заразився амебою, жив в окрузі Шарлотт, штат Флорида.

“Неглерія Фоулера дивно специфічна, і нею відносно важко заразитися, тому що вона має пройти прямо через ніс у пазуху і потрапити в мозок. Це поширене явище в прісних водоймах, особливо в стоячих прісних водоймах, як та, що печеться на сонці”, - розповів прес-секретар Департаменту охорони здоров’я Флориди Джей Вільямс.

Інфекції naegleria fowleri майже завжди смертельні, згідно з Центрами контролю та профілактики захворювань. Симптоми можуть варіюватися від головного болю, лихоманки, нудоти, блювоти, дезорієнтації, ригідності шиї, втрати рівноваги, судом та галюцинацій.

Міністерство охорони здоров’я співпрацює з іншими закладами по контролю за здоров’ям для моніторингу будь-яких додаткових інфекцій. У пораді мешканцям чиновники сказали, що їм краще використовувати лише дистильовану або стерильну воду для приготування розчинів для промивання пазух.

Нагадаємо, що чиновники Центру з контролю і профілактики захворювань (ЦКЗ) б'ють на сполох через супербактерію, що викликає діарею.

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