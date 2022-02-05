У Флориді мисливець упіймав 80-річного величезного алігатора, який харчувався худобою (фото)

Коли алігатора підняли з дна озера, його розміри вразили всіх навколо.

У Флориді на озері мисливець упіймав 80-річного алігатора вагою понад 400 кілограмів і завдовжки приблизно чотири метри. Місцеві мешканці підозрювали, що крокодил полював на приватну худобу.

Про це пише видання Daily Mail.

Досвідчений мисливець Даг Борріс раніше вже встиг встановити дев'ять світових рекордів у риболовлі та полюванні. Цього разу він намітив собі нову мету — значних розмірів алігатора, що в рази перевершує розміри його самого.

Він почав полювати на алігатора після того, як друг розповів йому про істоту, яка нібито росла поруч із ним із самого дитинства. Місцеві мешканці нарікали, що в них пропадала худоба, яка, ймовірно, ставала їжею для крокодила.

Борріс знайшов алігатора, коли той був на озері в окрузі Окічобі. Мисливець відійшов від нього на майже на 500 метрів, прицілився зі своєї 7-мм гвинтівки і здійснив постріл. Куля влучила в голову.

Коли алігатора підняли з дна озера, його розміри вразили всіх навколо.

“Я гадки не мав, наскільки великим було його тіло, поки ми повністю не витягли його з озера. Крокодила підозрювали в тому, що він з'їв частину місцевої худоби довкола озера, і це вважалося загрозою”, — процитувало мисливця Daily Mail.

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