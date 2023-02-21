У Флориді триметровий алігатор убив 85-річну жінку, коли та рятувала свого собаку

Алігатор стрімко кинувся з води і схопив собаку жінки. Вона намагалася врятувати свого улюбленця і загинула сама.

У штаті Флорида 85-річна жінка вигулювала собаку біля води.

Раптом алігатор стрімко кинувся з води і схопив собаку жінки. Вона намагалася врятувати свого улюбленця і загинула сама.

Про це виданню UPI розповіли свідки надзвичайної події.

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Трагедія сталася у понеділок, 20 лютого.

Як повідомляється, собака вижив.

Алігатора виловили, його довжина досягала понад три метри, вага – близько 300 кг.

Зазначається, що алігатори рідко завдають серйозних травм людям у Флориді. Самки рідко ростуть більше трьох метрів, тоді як самці можуть досягати понад чотири метри.

Нагадаємо, величезна акула відкусила туристу обидві руки та ногу на очах у переляканих відпочивальників.

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