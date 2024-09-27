У Флориді вирує найпотужніший в історії ураган "Хелен" (фото, відео)

Очікується, що після Флориди "Хелен" вдарить по Джорджії та прокотиться іншими штатами.

У США узбережжя Флориди накрив ураган "Хелен"– найпотужніший в історії півострова. Сотні тисяч будинків та підприємств залишилися без світла. Є перші жертви.

Про це повідомляє АР.

Шторму у Флориді присвоїли четверту категорію небезпеки, у штаті запроваджений режим надзвичайної ситуації. Пориви вітру сягають до 225 км/год.

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Внаслідок руйнівної стихії у штаті без світла залишилося понад 800 тис. будинків та підприємств. Уже понад 70 тис. людей залишили свої домівки, бо змушенні були евакуюватися.

На цей момент відомо про щонайменше двох загиблих. Місцева влада попереджає, що кількість жертв може зрости.

Зазначається, що це перший шторм такої потужності, який накрив регіон від 1851 року. Фахівці прогнозують багато серйозних руйнувань.

Очікується, що після Флориди "Хелен" вдарить по Джорджії та прокотиться іншими штатами.

У Мережі публікують численні відео руйнівного шторму у Флориді. Водою залило вулиці, автошляхи, затопило будівлі, автомобілі, потужний вітер ламає дерева та перекидає будинки.

Ураган "Хелен" у Флориді / Скриншот з відео

Ураган "Хелен" у Флориді / Скриншот з відео

Ураган "Хелен" у Флориді / Скриншот з відео

Ураган "Хелен" у Флориді / Скриншот з відео

У Флориді вирує потужний ураган "Хелен"

Нагадаємо, 19 вересня циклон "Борис", який приніс масштабну повінь до Європи, дістався Угорщини. Річка Дунай вийшла з берегів та підтопила будівлю парламенту.

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