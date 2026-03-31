У Флориді аеропорт перейменують на честь Трампа

Дональд Трамп / © Associated Press

Губернатор Флориди Рон Десантіс підписав закон про перейменування міжнародного аеропорту Палм-Біч на честь президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначається, таке рішення ухвалили після того, як у 2025 році влада штату Флорида погодила план передання земельної ділянки в центрі Маямі під будівництво президентської бібліотеки Трампа.

Очікується, що після отримання схвалення Федерального управління цивільної авіації США (FAA) та укладення необхідних угод із місцевою владою об’єкт отримає назву «Міжнародний аеропорт імені президента Дональда Трампа».

Наразі це ще один об’єкт у переліку будівель, установ, урядових програм, військових кораблів і навіть валютних елементів, які носять ім’я чинного президента США.

