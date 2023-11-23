У форматі “Рамштайн” відбулися важливі зміни щодо військової допомоги Україні

Заступниця міністра оборони США Селеста Валландер оголосила, що від вересня зустрічі союзників України відбуваються у форматі “Рамштайн 2.0”.

Робота Контактної групи з питань оборони України, так званого “Рамштайну”, переходить у формат довгострокового планування.

Про це заявив виконувач обов’язків начальника Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Геннадій Коваленко на брифінгу 23 листопада, передає “Радіо Свобода”.

За його словами, заступниця міністра оборони США Селеста Валландер оголосила, що від вересня зустрічі союзників України відбуваються у форматі “Рамштайн 2.0”.

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“Це перехід від задоволення нагальних потреб до більш системної, планової довгострокової роботи. Це означає, що було оголошено про створення capability coalitions, тобто коаліцій спроможностей. Наразі їх п’ять: авіаційна, ППО, танкова, артилерійська та коаліція морської безпеки”, – пояснив Коваленко.

Кожну з перелічених коаліцій очолює одна або дві держави, а до їх складу входять від 5 до 20 інших країн.

Нагадаємо, 17-та зустріч Контактної групи з питань оборони України відбулася 22 листопада в онлайн-форматі. Серед підсумків зустрічі було формування нової коаліції наземних засобів протиповітряної оборони.

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