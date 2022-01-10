У Франції антивакцинатори напали на депутата і закидали його грудками землі: відео

У Франції антивакцинатори напали на депутата і закидали його грудками землі: відео

Представник партії президента Макрона постраждав через заплановане владою посилення обмежень для невакцинованих громадян.

Депутат французького парламенту від провладної партії "Вперед, Республіко!" Стефан Клеро став жертвою нападу антивакцинаторів, які зустріли політика біля його помешкання.

Міністерка закордонних справ Франції Аннік Жірарден опублікувала відео цього інциденту у своєму Twitter.

На записі видно, як супротивники вакцинації під сміх і тюкання кидають в політика грудки землі в той час, коли він стоїть на ганку. Клеро нікуди не втікає, а демонструє витримку, захищаючи руками груди і обличчя.

L'agression de Stéphane Claireaux à son propre domicile lors de la manifestation contre le passe sanitaire est absolument inacceptable. Les images sont profondément choquantes. pic.twitter.com/S4ttQF2WTG — Annick Girardin (@AnnickGirardin) January 9, 2022

Як повідомляють місцеві ЗМІ, антивакцинатори влаштували таку екзекуцію депутатові із партії президента Еммануеля Макрона після обіцянки глави держави “роздратувати” невакцинованих громадян, зробивши їхнє життя настільки складним, щоб вони зрештою пішли і зробили собі щеплення.

Серед примусових додаткових заходів — запровадження перепусток з підтвердженням вакцинації для людей, які заходять до всіх закритих громадських приміщень.

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У понеділок, 10 січня, Стефан Клеро оголосив, що має намір подати скаргу з приводу цього інциденту. “Деякі люди вважають, що приймаються неправильні рішення. Ми всі отримуємо погрози смертю поштою, в якийсь момент це повинно припинитися", - сказав він в інтерв'ю France Info.

Клеро є членом парламенту від виборчого округу Сен-П'єр і Мікелон, французької заморської території в північно-західній частині Атлантичного океану, поблизу канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор.

Нагадаємо, влада Франції посилює заходи боротьби проти коронавірусу через поширення штаму "Омікрон".

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