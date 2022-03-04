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У Франції арештували розкішну яхту директора російської нафтогазової компанії "Роснефть"

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У Франції арештували розкішну яхту директора російської нафтогазової компанії "Роснефть"

yachtcharterfleet

Приблизна вартість судна становить 120 млн доларів США.

У Франції було накладено арешт на яхту Amore Vero, яка належить головному виконавчому директору російської нафтогазової компанії "Роснефть" Ігорю Сечіну.

Про це повідомив у четвер, 3 березня, міністр економіки та фінансів Франції Брюно ле Мер, опублікувавши у Twitter відповідний пресреліз.

"Вилучено яхту російського олігарха. Дякуємо французьким митникам, які застосовують санкції Європейського Союзу проти наближених до російської влади", - йдеться у повідомленні.

На сайті SuperYacht Times зазначено, що довжина Amore Vero – 85 м. Її збудувала нідерландська компанія Oceanco, власники отримали судно у 2013 році.

На верхній палубі розташовані дві VIP-каюти — кожна зі стаціонарним балконом, який може бути розширений за допомогою окремих відкидних фальшбортів. У центральній частині судна, де рух яхти відчувається мінімально, передбачено чотири просторі каюти. На борту яхти може розміститись до 14 гостей.

На кормі розташована офіційна обідня зона, а в носовій частині — каюта капітана, суднова канцелярія та каюти для п'яти членів екіпажу. На яхті є ліфт, передбачений просторий гараж, здатний у разі потреби вмістити два великі катери, катер на водних лижах завдовжки 6 метрів, а також спорядження для водного спорту та технічне обладнання.

Приблизна вартість судна становить $120 млн.

Нагадаємо, казначейство Франції ретельно перевіряє всі фінансові активи включно з нерухомістю, яхтами та розкішними автомобілями, що належать росіянам, які зазначені у списках європейських санкцій, пов’язаних з війною в Україні.

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