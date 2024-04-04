У Франції археологи під готелем розкопали середньовічний замок 

Археологи розкопали руїни середньовічного замку, похованого під французьким готелем. Поруч із фундаментом споруди вони виявили коштовності.

Про це пише Smithsonian magazin.

Археологи були здивовані тим, наскільки добре середньовічні руїни витримали вагу століть. Передова архітектура замку, структурна складність і величезний розмір свідчать про те, що Іоанн IV досить серйозно поставився до будівництва цієї споруди.

Замок був 42 метри в довжину і 17 метрів в ширину, а деякі з його стін були товщиною 5,6 метра. Розкопки виявили кілька сходових прольотів, зокрема чудово збережені парадні сходи з місцем для сидіння біля вікна. Команда також виявила туалети та дренажні труби, а розташування труб свідчить про те, що оригінальна будівля мала до чотирьох поверхів.

Вони також виявили ґратчастий вихід із приміщення млина, звідки вода могла витікати до зовнішнього рову, який межував із фортецею.

У рові виявлено безліч артефактів, включаючи шпильки, одяг, пряжки для взуття, металевий посуд, ключі та навісні замки. Дослідники також знайшли залишки важливого дерев’яного мосту, який дозволяв проходити через рів.

Розкопки почалися 2021 року напередодні планів перетворення історичного готелю Lagorce на нову філію Музею образотворчих мистецтв. Відтоді археологи працюють над дослідженням добре збережених останків.

Вони також виявили ґратчастий вихід із приміщення млина, звідки вода могла витікати до зовнішнього рову, який межував із фортецею.

У рові виявлено безліч артефактів, включаючи шпильки, одяг, пряжки для взуття, металевий посуд, ключі та навісні замки. Дослідники також знайшли залишки важливого дерев’яного мосту, який дозволяв проходити через рів.

"Однорідність матеріалів, які використовуються для будівництва замку, і стандартизація модулів демонструють майстерність управління місцем протягом усього операційного ланцюга, від видобутку каменю до його використання", - зазначають у французькому інституті археології INRAP.

Нагадаємо, у польському Грубешівському повіті археологи відкопали мідну сокиру, датовану 4-3 тисячоліттям до н. е., яка має особливе значення, пов'язане із загадковою трипільською культурою. Ця знахідка перевернула уявлення істориків про давню історію регіону.

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