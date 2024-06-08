У Франції археологи виявили стародавнє масове поховання немовлят

У Франції археологи під час історичних розкопок в центрі міста Осер знайшли некрополь, присвячений мертвонародженим дітям та немовлятам

Про це пише Arkeonews.

Археологи датують знахідку І-ІІІ століттям.

Місто Осер заснував Гальський народ сенонів на березі річки Йонна у 30 році до нашої ери. Цінність воно здобуло, коли у ІІІ ст. до н. е. Римська імперія оголосила його столицею провінції. Вже у IV ст. місто оточили новими укріпленнями, під валами яких археологи і виявили масове захоронення малюків.

"Зокрема, якщо цей некрополь є частиною галло-римської традиції, то він має багато особливостей, які відрізняють його від своїх сучасників. Давні правила передбачали розташування "міст мертвих" за межами населених пунктів. Для поховання маленьких дітей могли відводити периферійні зони похоронних місць", - йдеться в повідомленні.

У той час аби захистити померлих дітей, їх ховали разом з ними ховали предмети, призначені для захисту в потойбічному світі. Це могли бути перли, гроші. Біля голови дитини ставили маленьке керамічне горнятко.

Більшість похованих дітей виявили у позі ембріона. Хоча є й поховання, де діти лежать на спині.

"У деяких випадках поховання відбувалося з комплексними процедурами. Загалом п’ять рівнів у некрополі археологи називають унікальним явищем, адже у галло-римському світі цілісність могил мала бути збережена. Однак у некрополі, виявленому в Осері, деякі гробниці розташовані так, що руйнують інші", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, підводні археологи з "Врак" (Vrak) – шведського музею морської археології в Стокгольмі, підняли із затонулого корабля дерев'яну бочку, наповнену Осмондським залізом

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