У Франції автобус з дітьми впав у глибокий яр: понад 20 людей постраждало

Від серйозних ушкоджень дітей врятувало те, що всі вони були пристебнуті пасками безпеки.
У суботу, 4 березня, 21 людина постраждала в результаті аварії на півдні Франції за участю автобуса, що перевозив дітей, які поверталися з відпочинкового табору.
Про це повідомляє видання franceinfo.
Автобус розбився на схилі на національній дорозі на південь від Гренобля. Він опускався звивистим серпантином і не увійшов у поворот, злетівши з дороги у яр глибиною 6 метрів. Дивом автобус втримався на колесах і не перекинувся.
Un accident de car transportant des enfants de la région parisienne a eu lieu ce samedi matin près de la commune de Corps (Isère), faisant deux blessés graves.— Info France 2 (@infofrance2) March 4, 2023
Le bus des enfants reliait la gare de Grenoble dans le cadre d’une colonie de vacances.
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Водій автобуса та жінка, яка перебувала в салоні, отримали серйозні травми та були доставлені гелікоптером до лікарні.
Вісімнадцять дітей і ще одна людина отримали легкі поранення. Від серйозних ушкоджень дітей врятувало те, що всі вони були пристебнуті пасками безпеки.
У транспортному засобі було 40 дітей, які поверталися з відпочинку у таборі в Альпах, а також 5 дорослих, які їх супроводжували. Автобус повинен був доставити пасажирів на вокзал, звідки група мала повернутися до Парижа.
Нагадаємо, 3 березня на національній дорозі №17 у селі Колонія Седліще Свидницького району неподалік Любліна (Польща) автобус з українськими біженцями потрапив в аварію. Травми отримали шестеро людей, у тому числі 5 дітей.
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