У Франції автобус з дітьми впав у глибокий яр: понад 20 людей постраждало

Від серйозних ушкоджень дітей врятувало те, що всі вони були пристебнуті пасками безпеки.

У суботу, 4 березня, 21 людина постраждала в результаті аварії на півдні Франції за участю автобуса, що перевозив дітей, які поверталися з відпочинкового табору.

Про це повідомляє видання franceinfo.

Автобус розбився на схилі на національній дорозі на південь від Гренобля. Він опускався звивистим серпантином і не увійшов у поворот, злетівши з дороги у яр глибиною 6 метрів. Дивом автобус втримався на колесах і не перекинувся.

Un accident de car transportant des enfants de la région parisienne a eu lieu ce samedi matin près de la commune de Corps (Isère), faisant deux blessés graves.



Le bus des enfants reliait la gare de Grenoble dans le cadre d’une colonie de vacances.



▶️ #JT13H pic.twitter.com/fcB1BioC1h — Info France 2 (@infofrance2) March 4, 2023

Водій автобуса та жінка, яка перебувала в салоні, отримали серйозні травми та були доставлені гелікоптером до лікарні.

Вісімнадцять дітей і ще одна людина отримали легкі поранення. Від серйозних ушкоджень дітей врятувало те, що всі вони були пристебнуті пасками безпеки.

У транспортному засобі було 40 дітей, які поверталися з відпочинку у таборі в Альпах, а також 5 дорослих, які їх супроводжували. Автобус повинен був доставити пасажирів на вокзал, звідки група мала повернутися до Парижа.

Нагадаємо, 3 березня на національній дорозі №17 у селі Колонія Седліще Свидницького району неподалік Любліна (Польща) автобус з українськими біженцями потрапив в аварію. Травми отримали шестеро людей, у тому числі 5 дітей.

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