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У Франції автобус з дітьми впав у глибокий яр: понад 20 людей постраждало

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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У Франції автобус з дітьми впав у глибокий яр: понад 20 людей постраждало

Фото: соцмережі

Від серйозних ушкоджень дітей врятувало те, що всі вони були пристебнуті пасками безпеки.

У суботу, 4 березня, 21 людина постраждала в результаті аварії на півдні Франції за участю автобуса, що перевозив дітей, які поверталися з відпочинкового табору. 

Про це повідомляє видання franceinfo.

Автобус розбився на схилі на національній дорозі на південь від Гренобля. Він опускався звивистим серпантином і не увійшов у поворот, злетівши з дороги у яр глибиною 6 метрів. Дивом автобус втримався на колесах і не перекинувся. 

Водій автобуса та жінка, яка перебувала в салоні, отримали серйозні травми та були доставлені гелікоптером до лікарні. 

Вісімнадцять дітей і ще одна людина отримали легкі поранення. Від серйозних ушкоджень дітей врятувало те, що всі вони були пристебнуті пасками безпеки.

У транспортному засобі було 40 дітей, які поверталися з відпочинку у таборі в Альпах, а також 5 дорослих, які їх супроводжували. Автобус повинен був доставити пасажирів на вокзал, звідки група мала повернутися до Парижа.

Нагадаємо, 3 березня на національній дорозі №17 у селі Колонія Седліще Свидницького району неподалік Любліна (Польща) автобус з українськими біженцями потрапив в аварію. Травми отримали шестеро людей, у тому числі 5 дітей.

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Дата публікації
Перегляди
389
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