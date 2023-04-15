У Франції автомобіль на великій швидкості влетів у натовп (відео)

Аварія сталася під час перегонів.

Напередодні, 14 квітня, близько 23:00 у французькому місті Бордо автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп людей. Щонайменше шестеро потерпілих. Двоє молодиш людей мають серйозні травми. Їх шпиталізували.

Про це повідомило місцеве видання France Bleu.

За попередньою інформацією, водій транспортного засобу не впорався з керуванням. Зазначається, що аварія сталася під час перегонів. Авто вилетіло на повній швидкості на повороті, а потім в'їхало у натовп глядачів.

Правоохоронці затримали чотирьох людей: водія та трьох його пасажирів. Усі вони перебувають під вартою.

У соцмережах з’явилося відео моменту ДТП.

Нагадаємо, 14 квітня Конституційна рада Франції схвалила пенсійну реформу, яку не сприймає велика частина населення країни. Державу накрила нова хвиля масових протестів. У Парижі мітингувальники підпалювали сміттєві баки, велосипеди й електросамокати. Виникли й сутички з поліцією.

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