У Франції автомобіль на великій швидкості влетів у натовп (відео)

Аварія сталася під час перегонів.
Напередодні, 14 квітня, близько 23:00 у французькому місті Бордо автомобіль на великій швидкості в'їхав у натовп людей. Щонайменше шестеро потерпілих. Двоє молодиш людей мають серйозні травми. Їх шпиталізували.
Про це повідомило місцеве видання France Bleu.
За попередньою інформацією, водій транспортного засобу не впорався з керуванням. Зазначається, що аварія сталася під час перегонів. Авто вилетіло на повній швидкості на повороті, а потім в'їхало у натовп глядачів.
Правоохоронці затримали чотирьох людей: водія та трьох його пасажирів. Усі вони перебувають під вартою.
У соцмережах з’явилося відео моменту ДТП.
France.Bordeaux. pic.twitter.com/PAvt7X8nRd— Budisantoso (@Budisan49625819) April 15, 2023
Нагадаємо, 14 квітня Конституційна рада Франції схвалила пенсійну реформу, яку не сприймає велика частина населення країни. Державу накрила нова хвиля масових протестів. У Парижі мітингувальники підпалювали сміттєві баки, велосипеди й електросамокати. Виникли й сутички з поліцією.