В одній з країн ЄС біженцям з України наказали покинути державне житло

Таке рішення ухвалили через скорочення бюджетних витрат на утримання біженців та з метою сприяння їхній інтеграції у французьку спільноту.

Влада департаменту Мерт і Мозель на сході Франції наказала українським біженцям покинути надане державне житло.

Про це повідомляє Le Monde.

Місцева влада сповістила біженців, що вони повинні покинути оселі до кінця жовтня. Таке рішення ухвалили через скорочення бюджетних витрат на утримання біженців та з метою сприяння їхній інтеграції у французьку спільноту.

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Загалом у Мерт і Мозелі живуть 1600 українських біженців. Приблизно 600 з них мешкають у квартирах, орендованих держкоштом. Більшість біженців – пенсіонери, які не мають змоги працювати, тож декого такі рішення французької влади змусили повернутися до України, навіть до прифронтових регіонів.

Однак після втручання у ситуацію правозахисних організацій влада департаменту відклала терміни виселення до кінця грудня.

Як повідомили українські асоціації, в інших французьких регіонах "перехід до іншого житла був організований заздалегідь, плавно, без значної напруженості". Водночас там вказали, що на сході Франції "підтримка через інтеграцію не була повною".

Водночас місцеві житлові асоціації-автори листів про виселення стверджують, що діють на вимогу уряду.

"Всі необхідні кроки, спрямовані на професійну інтеграцію та автономію, були зроблені недостатньо старанно, щоб включити вас до загальної програми інтеграції в регіоні", – йдеться в листі, підписаному Асоціацією з приймання та соціальної реінтеграції Мерт і Мозель.

Там також пропонується зацікавленим особам знайти особисте рішення для переселення: "Якщо це не вдасться, може бути запропоновано скерування до притулку для екстрених випадків, за умови наявності місць".

Нагадаємо, уряд Ірландії розробляє пропозиції, щоб новоприбулим біженцям з України не надавати безкоштовне житло.

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