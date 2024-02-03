У Франції бос італійської мафії втік із в'язниці завдяки простирадлам – його затримали (відео)

У Франції затримали провідного боса італійської мафії – Марко Радуано – який втік із в'язниці на Сардинії, використовуючи простирадла.

Про це повідомляє BBC.

Марко Радуано заарештували на Корсиці. Він був у списку Європолу найбільш розшукуваних злочинців Європи.

Бос італійської мафії відбував 24-річний термін ув'язнення за торгівлю наркотиками та інші злочини.

Радуано втік із в'язниці суворого режиму в лютому 2023 року, використовуючи простирадла, з яких він зробив мотузки, щоб спуститись по стіні.

Радуано був заарештований у четвер в Альєрії під час вечері в ресторані з молодою жінкою.

Італійська влада оголосила, що близького помічника Радуано Джанлуїджі Трояно також затримали поблизу Гранади на півдні Іспанії.

40-річний Радуано вважається босом злочинного синдикату Фоджа, який іноді називають четвертою мафією Італії – після більш відомих організацій Сицилії, Калабрії та Неаполя.

"Затримання поліцією за кордоном двох небезпечних втікачів Марко Радуано та його правої руки Джанлуїджі Трояно є ще одним серйозним ударом по організованій злочинності", – заявив міністр внутрішніх справ Італії Маттео П’янтедосі.

Нагадаємо, в Італії помер бос мафіозного клану "Коза ностра".

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