У Франції через блокування коштів може припинити роботу пропагандистський телеканал RT France

Співробітники бояться, що не знайдуть нову роботу через "клеймо пропагандиста"

У Франції заблокували гроші російського пропагандистського телеканалу RT France, проти якого раніше Євросоюз ввів санкції. Тепер існування телеканалу під питанням.

Про це повідомляє видання Le Monde.

Шеф-редакторка телеканалу Ксенія Федорова заявила, що всі кошти були заморожені на вимогу Головного управління казначейства.

Вона заявила, що це робить неможливим продовження роботи каналу на тих умовах, які були раніше. У виданні повідомили, що кошти були заблоковані після введення дев'ятого пакету санкцій проти РФ.

"RT France, вірогідно, не зможе виплачувати зарплати та підрядникам", - йдеться у матеріалі.

Деякі співробітники побоюються, шо тепер не зможуть знайти собі роботу, бо вони працювали у ЗМІ, на якому стоїть клеймо "пропаганда".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кремлівські пропагандисти висувають власні “версії” трагедії — від роботи української ППО до операції російських спецслужб.

Крім того, ми раніше інформували, що російські пропагандисти задоволені вбивством цивільних у Дніпрі та погрожують іншим містам.

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