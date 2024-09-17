У Франції чоловік визнав свою провину за те, що дозволив десяткам незнайомців зґвалтувати свою дружину

Чоловік стверджував, що дуже кохав свою дружину, але у суддів була інша думка.

71-річний француз Домінік Пеліко, якого звинувачують у тому, що він протягом понад 10 років накачував свою дружину наркотиками та організовував насилля над нею, визнав свою провину.

Про це повідомило BBC News Україна.

У своїх свідченнях Пеліко стверджує, що дійсно є винним у зґвалтуваннях, а його дії – це не що інше, як "злочин".

Пеліко зазначив: "Я ґвалтівник, як і інші в цій кімнаті", маючи на увазі себе і 50 інших обвинувачених. Він додав, що його дії були виправдані через його особисті проблеми і травми дитинства, включаючи домагання медбрата, які він пережив у віці дев’яти років. Пеліко визнав, що знімав відео з ґвалтуванням дружини частково для "задоволення", але й для "страховки", щоб у разі необхідності мати докази проти тих, хто брав участь у злочинах.

Попри те, що він визнав свої злочини, він наполягає на тому, що любив свою дружину, і що його дії були наслідком його особистих проблем. Він сказав: "Я неймовірно любив її і досі люблю". Однак його любов і гнів не зменшують серйозності звинувачень, і тепер справа розглядається в суді, відкритому для громадськості.

Нагадаємо, в Україні з’явилася перша інтерактивна мапа, що показує усі установи та організації, які можуть допомогти жертвам домашнього насильства. Мапа надає детальну інформацію про доступні ресурси та підтримку для постраждалих, включаючи притулки, консультації та правову допомогу.

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