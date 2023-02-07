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У Франції до в'язниці відправили українця-любителя антикваріату: що сталось

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Франції до в'язниці відправили українця-любителя антикваріату: що сталось

Фото: @OmelchenkoVadym / Twitter

Українець своєї провини не визнав.

У Франції до 5 років позбавлення волі засудили колекціонера, антиквара й арт-дилера Вадима Гужву. Чоловіка звинуватили в крадіжці картини художника Поля Сіньяка "Порт ля Рошель". 

Про це пише artnews.com

Громадянина України визнали винним у крадіжці картини Сіньяка. Також його підозрюють в тому, що він поцупив ще чотири дорогі предмети мистецтва, серед яких картина П'єра Ренуара та давня книга. 

На суді Гужва своєї провини не визнав та заявив, що в поліції немає доказів його причетності до злочину. 

Картину Сіньяка вартістю 1,5 млн доларів вкрали в 2018 році з Музею витончених мистецтв у французькому місті Нансі. Тоді троє чоловіків просто зайшли до музею та канцелярським ножем зрізали її. 2019 року цю картину знайшли в Україні у підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова. Вони повідомили, що до викрадення її причетний Гужва. Тоді українця екстрадували з Австрії, а у січні почали судити у Франції. 

Інші чотири картини, у викраденні яких підозрюють Вадима Гужву, і досі не вдалось знайти. 

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Свою "кар'єру" Гужва починав в Україні. Він вкрав із музею в Одесі картину Айвазовського. Тоді його затримали та на 6 років відправили до в'язниці. Суд у Франції теж визнав любителя антикваріату винним та засудив його до 5 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити 300 тисяч євро компенсації. 

Нагадаємо, Україна повернула Франції вкрадену картину Поля Сіньяка

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Дата публікації
Перегляди
913
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