У Франції до в'язниці відправили українця-любителя антикваріату: що сталось

У Франції до 5 років позбавлення волі засудили колекціонера, антиквара й арт-дилера Вадима Гужву. Чоловіка звинуватили в крадіжці картини художника Поля Сіньяка "Порт ля Рошель".

Про це пише artnews.com.

Громадянина України визнали винним у крадіжці картини Сіньяка. Також його підозрюють в тому, що він поцупив ще чотири дорогі предмети мистецтва, серед яких картина П'єра Ренуара та давня книга.

На суді Гужва своєї провини не визнав та заявив, що в поліції немає доказів його причетності до злочину.

Картину Сіньяка вартістю 1,5 млн доларів вкрали в 2018 році з Музею витончених мистецтв у французькому місті Нансі. Тоді троє чоловіків просто зайшли до музею та канцелярським ножем зрізали її. 2019 року цю картину знайшли в Україні у підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова. Вони повідомили, що до викрадення її причетний Гужва. Тоді українця екстрадували з Австрії, а у січні почали судити у Франції.

Інші чотири картини, у викраденні яких підозрюють Вадима Гужву, і досі не вдалось знайти.

Свою "кар'єру" Гужва починав в Україні. Він вкрав із музею в Одесі картину Айвазовського. Тоді його затримали та на 6 років відправили до в'язниці. Суд у Франції теж визнав любителя антикваріату винним та засудив його до 5 років позбавлення волі. Також він повинен сплатити 300 тисяч євро компенсації.

Нагадаємо, Україна повернула Франції вкрадену картину Поля Сіньяка.

Читайте також: