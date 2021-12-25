У Франції два дні поспіль фіксують рекорд із кількості COVID-хворих

У Франції два дні поспіль фіксують рекорд із кількості COVID-хворих

Клькість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом в країні також сягнула семимісячного максимуму.

У Франції у п'ятницю, 24 грудня, зафіксували 94 124 нові випадки захворювання на COVID-19. Це найвищий добовий приріст заражень в країні від початку пандемії.

Про це свідчать дані сайту Worldometers, який відстежує статистику захворюваності у світі.

Зазначається, що рекордний показник інфікувань у державі фіксують вже другий день поспіль. Тим часом кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом сягнула семимісячного максимуму - майже 16,2 тис. випадків.

"Семиденне ковзне середнє значення нових випадків також досягло нового рекорду - 66 417", - пише The Guardian.

Тим часом Верховна комісія у справах охорони здоров'я Франції (HAS) рекомендувала дорослим громадянам робити додаткове щеплення через три місяці після первинного курсу вакцинації проти COVID-19.

Як інформує AFP, у такий спосіб експерти сподіваються стримати поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

Зауважується, що французький президент Еммануель Макрон, на відміну від лідерів низки інших європейських країн, досі відмовляється запровадити більш жорсткі карантинні обмеження задли боротьби з "Омікроном", сподіваючись, що ревакцинаціє допоможе запобігти перевантаженню системи охорони здоров'я.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.