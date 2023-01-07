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У Франції група чоловіків жбурнула коктейлі "Молотова" у посольство Туреччини

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
282
Час на прочитання
1 хв
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У Франції група чоловіків жбурнула коктейлі "Молотова" у посольство Туреччини

Фото: Associated Press

Чоловіки атакували посольство Туреччини у Марселі.

У французькому місті Марсель у ніч проти 6 січня четверо чоловіків запустили коктейлями "Молотова" у фасад будівлі посольства Туреччини.   

Про це пише BFM TV.

Напад на дипустанову стався близько 02:00 ночі у 8-му окрузі міста. 

Свідками інциденту стали декілька людей, які одразу подзвонили до поліції. За їхніми словами, четверо людей кинули в турецьке посольство коктейлі "Молотова" і одразу втекли. 

Майже одразу після нападу поліції вдалося затримати двох нападниківів – одного на місці події, а другого – на площі Кастеллан. Ще двох людей розшукують.

Після арешту чоловіки розповіли поліції, що вони курди. Утім правоохоронцям вони відомі не були. Їх взяли під варту та відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Москві намагались спалити військкомат – жбурнули туди коктейлі "Молотова".

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Дата публікації
Перегляди
282
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