У Франції група чоловіків жбурнула коктейлі "Молотова" у посольство Туреччини

У французькому місті Марсель у ніч проти 6 січня четверо чоловіків запустили коктейлями "Молотова" у фасад будівлі посольства Туреччини.

Про це пише BFM TV.

Напад на дипустанову стався близько 02:00 ночі у 8-му окрузі міста.

Свідками інциденту стали декілька людей, які одразу подзвонили до поліції. За їхніми словами, четверо людей кинули в турецьке посольство коктейлі "Молотова" і одразу втекли.

Майже одразу після нападу поліції вдалося затримати двох нападниківів – одного на місці події, а другого – на площі Кастеллан. Ще двох людей розшукують.

Після арешту чоловіки розповіли поліції, що вони курди. Утім правоохоронцям вони відомі не були. Їх взяли під варту та відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Москві намагались спалити військкомат – жбурнули туди коктейлі "Молотова".

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