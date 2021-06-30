У Франції лесбійським парам і самотнім жінкам безкоштовно проводитимуть штучне запліднення

Дебати про цей закон тривали два роки.
Безплатне штучне запліднення для самотніх жінок та лесбійських пар запроваджують у Франції.
Про це йдеться в ТСН.14.00.
Відповідний закон ухвалив тамтешній парламент. Відтепер безкоштовний доступ до таких процедур матимуть усі жінки до 43 років.
Раніше право на безплатне штучне запліднення мали лише гетеросексуальні пари. Гарячі суспільні дебати з цього приводу тривали в країні останні два роки.
За соцопитуваннями, близько двох третин французів підтримують новий закон. Втім, у нього є чимало противників переважно серед правих сил та релігійних груп, які влаштовували велелюдні акції протесту.