У Франції лесбійським парам і самотнім жінкам безкоштовно проводитимуть штучне запліднення

У Франції лесбійським парам і самотнім жінкам безкоштовно проводитимуть штучне запліднення

Дебати про цей закон тривали два роки.

Безплатне штучне запліднення для самотніх жінок та лесбійських пар запроваджують у Франції.

Про це йдеться в ТСН.14.00.

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Відповідний закон ухвалив тамтешній парламент. Відтепер безкоштовний доступ до таких процедур матимуть усі жінки до 43 років.

Раніше право на безплатне штучне запліднення мали лише гетеросексуальні пари. Гарячі суспільні дебати з цього приводу тривали в країні останні два роки.

За соцопитуваннями, близько двох третин французів підтримують новий закон. Втім, у нього є чимало противників переважно серед правих сил та релігійних груп, які влаштовували велелюдні акції протесту.

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