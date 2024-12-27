У Франції машиніст швидкісного потягу наклав на себе руки, вистрибнувши з кабіни

У Франції машиніст швидкісного поїзда TGV, який перевозив понад 400 пасажирів на швидкості 300 кілометрів на годину, наклав на себе руки, вистрибнувши з кабіни.

Про це інформує Le Parisien.

Після цього потяг зупинився за допомогою автоматичної системи зупинки.

Повідомляється, що поїзд рухався з Парижа до Сент-Етьяне. Машиніст наклав на себе руки, вистрибнувши з кабіни. На цей момент потяг рухався зі швидкістю 300 кілометрів на годину.

Вже через хвилину автоматична система виявила відсутність машиніста у кабіні, почавши примусову зупинку. Тіло машиніста було знайдене через дві години.

Міністерство транспорту Франції повідомило, що 52-річний машиніст страждав "від особистих проблем".

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