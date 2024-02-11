У Франції на АЕС сталась пожежа: зупинено два реактори

В Службі ядерної безпеки Франції заявили, що пожежа призвела до відключення електроенергії на станції.

Після початку пожежі в неатомному секторі АЕС в Шиноні оператор ядерної енергетики EDF зупинив два реактори.

Також читайте Франція планує побудувати 14 нових ядерних реакторів

Про це інформує Reuters.

"Виробничий блок № 3 на атомній електростанції Шинон зупинився автоматично відповідно до систем безпеки та захисту реактора", — йдеться в заяві EDF, додаючи, що він також зупинив реактор № 4, який з'єднаний з № 3.

В свою чергу в Службі ядерної безпеки Франції заявили, що пожежа призвела до відключення електроенергії на станції, тому реактори автоматично зупинились.

Також дається, що пожежа була ліквідована.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть побудувати мережу міні-АЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що поблизу Хмельницької АЕС пролунало кілька вибухів.

Читайте також: