У Франції на АЕС сталась пожежа: зупинено два реактори

В Службі ядерної безпеки Франції заявили, що пожежа призвела до відключення електроенергії на станції.
Після початку пожежі в неатомному секторі АЕС в Шиноні оператор ядерної енергетики EDF зупинив два реактори.
Про це інформує Reuters.
"Виробничий блок № 3 на атомній електростанції Шинон зупинився автоматично відповідно до систем безпеки та захисту реактора", — йдеться в заяві EDF, додаючи, що він також зупинив реактор № 4, який з'єднаний з № 3.
В свою чергу в Службі ядерної безпеки Франції заявили, що пожежа призвела до відключення електроенергії на станції, тому реактори автоматично зупинились.
Також дається, що пожежа була ліквідована.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні можуть побудувати мережу міні-АЕС.
Крім того, ми раніше інформували, що поблизу Хмельницької АЕС пролунало кілька вибухів.
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