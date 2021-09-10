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У Франції на заводі спалахнув резервуар з кислотою: мешканців просять лишатися вдома, учнів зачинили в школах

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У Франції на заводі спалахнув резервуар з кислотою: мешканців просять лишатися вдома, учнів зачинили в школах

Фото: twitter.com/F3Occitanie

Над заводом підіймається густа чорна хмара диму.

На півдні Франції, на металургійному заводі Aubert & Duval, що знаходиться в комуні Памье, спалахнув резервуар з кислотою. Інцидент стався у п'ятницю, 10 вересня.

Про це повідомляє префектура департамента.

"Сьогодні вранці в будівлі площею 400 кв. М на території заводу Aubert & Duval в Памье загорівся бак з кислотою. Пожежа охопила всю будівлю, персонал був евакуйований", - йдеться в повідомленні у Twitter.

Внаслідок інциденту мешканців, які проживають в радіусі 200 м від заводу попросили не залишати свої будинки через ризик викиду токсичних відходів у повітря.

Крім того, інших городян закликали утриматися від поїздок у даний регіон, аби не заважати діям рятувальників.

Також префектура оголосила про закриття всіх виходів зі шкіл, учні поки залишатимуться всередині класів.

Про причини загоряння поки не повідомляють.

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