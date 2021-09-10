У Франції на заводі спалахнув резервуар з кислотою: мешканців просять лишатися вдома, учнів зачинили в школах

Над заводом підіймається густа чорна хмара диму.
На півдні Франції, на металургійному заводі Aubert & Duval, що знаходиться в комуні Памье, спалахнув резервуар з кислотою. Інцидент стався у п'ятницю, 10 вересня.
Про це повідомляє префектура департамента.
"Сьогодні вранці в будівлі площею 400 кв. М на території заводу Aubert & Duval в Памье загорівся бак з кислотою. Пожежа охопила всю будівлю, персонал був евакуйований", - йдеться в повідомленні у Twitter.
The incident started around 6:30 a.m. in an acid tank. The inhabitants residing within a radius of 200 m around the factory had been invited to confine themselves in the morning as a precautionary measure.#Pamiers, #Ariège #France— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ (@W0lverineupdate) September 10, 2021
pic.twitter.com/D4dqo1DInL
Внаслідок інциденту мешканців, які проживають в радіусі 200 м від заводу попросили не залишати свої будинки через ризик викиду токсичних відходів у повітря.
Крім того, інших городян закликали утриматися від поїздок у даний регіон, аби не заважати діям рятувальників.
The Aubert & Duval chemical plant, specialized in industrial ironwork and located in Pamiers (Ariège) is in the grip of a large-scale fire this Friday, #Ariege #pamiers #Francepic.twitter.com/z2I6enN95k— Wᵒˡᵛᵉʳᶤᶰᵉ Uᵖᵈᵃᵗᵉˢ (@W0lverineupdate) September 10, 2021
Також префектура оголосила про закриття всіх виходів зі шкіл, учні поки залишатимуться всередині класів.
Про причини загоряння поки не повідомляють.
Читайте також:
- Кислотні дощі та можлива екологічна катастрофа: подробиці аварії на хімзаводі під Рівним і наслідки
- У Донецькій області спалахнув коксохімічний завод
- На Львівському хімзаводі стався вибух: чи є загроза для людей