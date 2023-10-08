У Франції назвали дату відкриття Нотр-Даму після великої пожежі

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що відкриття собору Нотр-Дам заплановане до літніх Олімпійських ігор 2024 року, які відбудуться у Парижі. Там завершуються роботи щодо відновлення собору.

Про це повідомляє Bloomberg.

Так, до кінця цього року планують завершити одну з найважливіших частин відновлення будівлі – встановлення каркаса з масивних дубових балок шпиля.

Відкриття заплановано на 8 грудня 2024 року. Під час проведення Олімпійських ігор будівля, як і раніше, буде закрита і частково забудована будівельними лісами.

Однак відвідувачі зможуть побачити виставку віртуальної реальності в рамках проєкту та фотовиставку, присвячену поточній роботі ремісників,

Вартість захисту собору від пожеж та усунення наслідків становитиме близько 700 мільйонів євро, що викликає питання в комітеті донорів про те, чи вистачить внесків для робіт, що оцінюються ще в 170 мільйонів євро і включають масштабний ремонт інтер'єру.

Пожежа у соборі Нотр-Дам

Пожежа в Нотр-Дамі сталася 15 квітня 2019 року. Рятувальники гасили її майже добу. Вогонь знищив більшу частину даху собору, включаючи шпиль, та пошкодив внутрішній інтер'єр.

Французька влада вважає, що спалах міг бути викликаний будівельними роботами, які проводилися в соборі на той час.

Для відбудови Собору Паризької Богоматері у Парижі французькі та американські теслі використовують середньовічні методики для оброблення дубових балок знищеного пожежею даху. Завдяки цьому буде можливість відновити об'єкт у первозданному вигляді.

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