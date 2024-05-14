У Франції невідомі напали на фургон, в якому перевозили ув'язненого, та вбили поліцейських

Інцидент стався вранці на платній дорозі в Інкарвілі в регіоні Ер на півночі Франції.

Французька поліція оголосила в розшук невідомих, які врізалися у тюремний фургон, убивши принаймні двох офіцерів в’язниці та дозволивши в’язню, якого вони перевозили, втекти.

Про це пише The Guardian.

Як зазначається, троє офіцерів були вбиті та двоє поранені в результаті нападу невідомих на фургон, в якому перевозили ув’язненого. Інше джерело, близьке до справи, повідомило, що двоє офіцерів в'язниці були вбиті та троє поранені.

Інцидент стався вранці на платній дорозі в Інкарвілі в регіоні Ер на півночі Франції. Ув'язненого перевозили між містами Руан і Евре в Нормандії.

Джерело в поліції повідомило, що кілька осіб, які прибули на двох автомобілях, протаранили поліцейський мікроавтобус і втекли. Один із них отримав поранення. Наразі невідомо, скільки всього було нападників.

“Робиться все, щоб знайти виконавців цього злочину. Ми будемо безкомпромісними”, - сказав президент Еммануель Макрон.

Міністр юстиції Ерік Дюпон-Моретті підтвердив напад на тюремний конвой і заявив, що негайно прямує до кризової камери свого міністерства.

“Я завмер від жаху від справжньої різанини, яка сталася на платній частині Інкарвіль. Я всім серцем сподіваюся, що команду кілерів, яка здійснила цей кривавий напад, буде швидко затримано”, - підкреслив голова ради регіону Ер Олександр Рассерт.

Для затримання підозрюваних направлено підрозділ поліції особливого призначення GIGN. На автомагістралі А154, де стався інцидент, рух зупинили.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен наказав активувати французький план Еперв’є, спецоперацію, яку запускає жандармерія в таких ситуаціях.

“Вживаються всі засоби, щоб знайти цих злочинців. За моїм дорученням було мобілізовано кілька сотень поліцейських і жандармів”, – сказав він.

Додамо, що 30-річного ув'язненого минулого тижня визнали винним і засудили до 18 місяців ув'язнення за пограбування у 2019 році. Йому також висунули звинувачення у вбивстві, яке сталося 2022 року, пов’язане з торгівлею наркотиками.

Джерело, близьке до справи, розмовляло з AFP, впізнало ув'язненого як Мохамеда А. 1994 року народження.

Нагадаємо, що в Росії знову вдалися до погроз Макрону щодо французьких військ в Україні.

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