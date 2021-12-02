У Франції озброєний чоловік, одягнений як ніндзя, напав на жінок-поліцейських

У Франції озброєний чоловік, одягнений як ніндзя, напав на жінок-поліцейських

Поліцейські були змушені застосувати зброю проти агресивного чоловіка.

У місті Шербург на північному заході Франції зловмисник, який був одягнений як ніндзя, скоїв озброєний напад на жінок-поліцейських. Чоловік поранив поліцейських мечем біля АЗС.

Про це пише Reuters.

За інформацією поліції, як пише видання, до того чоловік викрав авто і спричинив аварію, після чого він напав на двох поліцейських, які були викликані на місце пригоди. Поліцейські були змушені застосувати зброю проти чоловіка. Нападник був тричі поранений офіцерами поліції та у важкому стані доставлений до лікарні на гелікоптері.

У поліції відкинули факт, що напад був пов'язаний із тероризмом.

Нагадаємо, в Нью-Йорку жінка залізла у вольєр до лева і зізналась йому у коханні. Сталось це у зоопарку Бронкса, пише NBC News.

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