У Франції перехопили судно з тонною кокаїну в трюмі, серед затриманого екіпажу - українці

Судно слідувало під прапором Ліберії. Вартість вантажу оцінюють у десятки мільйонів євро.
Французька митниця перехопила вантажне судно, яке прямувало з Бразилії в напрямку бельгійського порту Антверпена. Судно, що проходило в районі північного берега Франції, перенаправили в порт Дюнкерка, де виявили на його борту понад тонну кокаїну.
Інцидент трапився минулої п'ятниці, 1 жовтня, повідомляє RFI.
Зазначається, що 1 127 кг наркотику було заховано в трюмі судна Trudy, що слідувало під прапором Ліберії. Вартість вантажу оцінюють у десятки мільйонів євро.
Всіх членів екіпажу судна, що становить близько 20 осіб, затримали. За даними газети La Voix du Nord, серед затриманих - громадяни РФ, Філіппін, Єгипту та Ефіопії. Агентство AFP зазначає, що там були і громадяни України, капітан - громадянин Румунії.
Наразі, за підсумками триденного утримання під вартою, екіпаж доправили до судових слідчих у Париж. Слідство веде спеціальний орган по боротьбі з організованою злочинністю. Судно ж залишиться в порту Дюнкерка принаймні до четверга.
Нагадаємо:
- В Іспанії трьох українських моряків затримали за підозрою в наркоторгівлі. На борту судна Albatros Guard VSL, членами екіпажу якого були українці, виявили 18 тонн гашишу.
- А французький суд засудив дев’ятьох українських моряків до ув’язнення на термін від п’яти до восьми років за звинуваченнями у перевезенні кокаїну 2015 року.