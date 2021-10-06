У Франції перехопили судно з тонною кокаїну в трюмі, серед затриманого екіпажу - українці

У Франції перехопили судно з тонною кокаїну в трюмі, серед затриманого екіпажу - українці

Судно слідувало під прапором Ліберії. Вартість вантажу оцінюють у десятки мільйонів євро.

Французька митниця перехопила вантажне судно, яке прямувало з Бразилії в напрямку бельгійського порту Антверпена. Судно, що проходило в районі північного берега Франції, перенаправили в порт Дюнкерка, де виявили на його борту понад тонну кокаїну.

Інцидент трапився минулої п'ятниці, 1 жовтня, повідомляє RFI.

Зазначається, що 1 127 кг наркотику було заховано в трюмі судна Trudy, що слідувало під прапором Ліберії. Вартість вантажу оцінюють у десятки мільйонів євро.

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Всіх членів екіпажу судна, що становить близько 20 осіб, затримали. За даними газети La Voix du Nord, серед затриманих - громадяни РФ, Філіппін, Єгипту та Ефіопії. Агентство AFP зазначає, що там були і громадяни України, капітан - громадянин Румунії.

Наразі, за підсумками триденного утримання під вартою, екіпаж доправили до судових слідчих у Париж. Слідство веде спеціальний орган по боротьбі з організованою злочинністю. Судно ж залишиться в порту Дюнкерка принаймні до четверга.

Нагадаємо:

В Іспанії трьох українських моряків затримали за підозрою в наркоторгівлі. На борту судна Albatros Guard VSL, членами екіпажу якого були українці, виявили 18 тонн гашишу.

На борту судна Albatros Guard VSL, членами екіпажу якого були українці, виявили 18 тонн гашишу. А французький суд засудив дев’ятьох українських моряків до ув’язнення на термін від п’яти до восьми років за звинуваченнями у перевезенні кокаїну 2015 року.

На кораблях в Атлантиці вилучили понад три тонни кокаїну та заарештували українців

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