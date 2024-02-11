У Франції після "Мона Лізи" атакували ще одну всесвітньо відому картину

Це вже не перший напад на картини у Франції.

Картину художника Клода Моне "Весна" у музеї Ліона облили супом двоє екоактивістів з руху Riposte Alimentaire.

Про це інформує телеканал BFMTV.

За даними міської влади, обидвох активістів заарештували та передали до суду.

"Немає жодного виправдання нападу на витвір мистецтва, який є частиною спадщини французького народу", – йдеться у заяві префектури.

Активісти скандували зі словами: "Ця весна буде єдиною, яка у нас залишиться, якщо ми не відреагуємо. Що будуть малювати наші майбутні художники?".

"Про що ми будемо мріяти, якщо весни більше не буде?" – додали вони.

Картину "Весна" Клода Моне облили супом

Утім, випадок далеко не перший. Раніше у Парижі, в музеї Лувр, дві екоактивістки руху Riposte Alimentaire облили супом картину Леонардо да Вінчі "Джоконда", відому як "Мона Ліза". У травні 2022 року невідомий відвідувач Лувру кинув шматком торта у картину. Тоді шедевр також не постраждав.

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