У Франції помер другий з близнюків Богданових, які прославилися незвичайною зовнішністю

У Франції помер другий з близнюків Богданових, які прославилися незвичайною зовнішністю

Ігор Богданов пішов з життя за шість днів після брата.

Пішли з життя знамениті французькі брати-близнюки російського походження Ігор та Григорій Богданови.

3 січня не стало Ігоря – він помер за шість днів після смерті свого брата Григорія. Як повідомляє видання AFP у Twitter, 15 грудня братів госпіталізували з коронавірусом. 28 грудня від ускладнень від COVID-19 у лікарні помер Григорій Богданов. Його брат Ігор пережив свого близнюка на шість днів. Знаменитостям було по 72 роки.

Причини смерті Григорія невідомі. Зазначається, що брати не були вакциновані.

"У мирі та любові, оточений дітьми та сім'єю, Ігор Богданов пішов у понеділок 3 січня 2022 року", - йдеться у заяві родичів.

Зазначимо, що брати Богданови на французькому телебаченні вели програми про наукову фантастику та косметологію і були справжніми зірками.

Брати Богданови / Getty Images

Брати Богданови / Getty Images

Втім, більшу популярність Ігорю та Григорію принесла їхня незвичайна зовнішність. Одні вважали, що брати стали жертвами невдалої пластики – у них неприродно збільшилися підборіддя та губи, з'явилися масивні щоки, а також сталися інші метаморфози в їхньому вигляді.

Брати Богданови / Getty Images

Однак брати Богданови будь-які втручання пластичного хірурга заперечували. Дехто стверджує, що у близнюків стали виявлятися ознаки акромегалії – рідкісної хвороби, яка супроводжується збільшенням (розширенням та потовщенням) кистей, стоп, черепа, особливо його лицьової частини.

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