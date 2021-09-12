У Франції понад 120 тисяч людей вийшли на протести проти COVID-вакцинації

У Франції понад 120 тисяч людей вийшли на протести проти COVID-вакцинації

У Парижі протести переросли у сутички з поліцією: заарештовано 85 осіб, поранено трьох силовиків.

У Франції в суботу, 11 вересня, 121 тисяча людей вийшла на протести проти "перепусток здоров'я", наявність яких необхідна для відвідування кафе, ресторанів та інших громадських місць.

Про це повідомляє France 24.

Зазначається, що найбільше, а саме 19 тисяч, демонстрантів вийшли на вулиці Парижа, де протести переросли у сутички з поліцією. У підсумку правоохоронці заарештували 85 осіб.

За даними французького Міністерства внутрішніх справ, під час акцій троє силовиків отримали легкі поранення.

Демонстрації проти необхідності вакцинації або регулярного тестування на коронавірус для відвідування громадських місць у Франції відбуваються вже дев'яті вихідні поспіль. Протестувальники заявляють, що "перепустки здоров'я" дискримінують нещеплених.

Водночас кількість демонстрантів цього разу нижча. Зокрема в минулі вихідні явка по всій Франції склала 140 тисяч осіб, а на початку серпня на вулиці вийшли близько 237 тисяч незадоволених французів.

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У зв'язку з різким зростанням захворюваності на коронавірус і збільшенням числа госпіталізацій французький уряд від 9 серпня почав вимагати від жителів країни наявності так званого "health pass" або "перепустки здоров'я", тобто свідоцтва про вакцинацію, негативний тест чи наявність антитіл після одужання від коронавірусу.

Окрім того, законотворці зобов'язали усіх медичних працівників вакцинуватися від COVID-19 до середини вересня.

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