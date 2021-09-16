У Франції понад 3 тис. невакцинованих медпрацівників відсторонили від роботи

У Франції понад 3 тис. невакцинованих медпрацівників відсторонили від роботи

Зобов'язання про вакцинацію від COVID-19 набуло чинності для 2,7 млн працівників.

У Франції від роботи відсторонили понад 3 тисячі медичних працівників, які відмовилися зробили щеплення від COVID-19.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, інформує BFM TV.

"Було відсторонено близько 3 тисяч працівників медичних або медико-соціальних установ, які ще не пройшли курс вакцинації з 2,7 млн, або 0,1% від загальної кількості", — сказав міністр.

За його словами, велика кількість цих призупинень є тимчасовими, адже чимало працівників охорони здоров’я все ж вирішили зробити щеплення, бачачи, що обмеження є реальністю. Лише кілька десятків співробітників вирішили звільнитися.

Зобов'язання про вакцинацію від COVID-19 набуло чинності для 2,7 млн працівників: лікарів, працівників будинків людей похилого віку, пожежників, санітарів і т.д. Працівники цих професій повинні були вакцинуватися принаймні першою дозою до 15 вересня.

Загалом у Франції майже 90% дорослого населення отримали хоча б одну дозу вакцини, а близько 70% французів отримали обидві дози.

Нагадаємо, що у Франції понад 120 тисяч людей вийшли на протести проти COVID-вакцинації.

Франція — не єдина країна, де вводять обов'язкову вакцинацію. Також стало відомо, що Італія першою в Європі введе обов'язкову вакцинацію для працівників всіх професій.

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