У Франції пояснили ініціативу щодо відновлення саміту ЄС з Росією

Міністри закордонних справ України та Франції спілкувалися телефоном.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою пояснив ініціативу щодо відновлення діалогу ЄС з РФ, яку не підтримали країни-члени ЄС. Французький міністр наголосив, що Париж виступає за вимогливий діалог з РФ.

Про це йшлося під час телефонної розмови глав МЗС України та Франції 1 липня.

Дмитро Кулеба і Жан-Ів Ле Дріан також обговорили перспективи роботи "нормандського формату" на всіх рівнях. Голова МЗС України, зауважив зусилля Франції у межах "нормандського формату", який є основним майданчиком для врегулювання війни на Донбасі попри провокативну поведінку Росії.

Жан-Ів Ле Дріан у контексті ініціативи щодо відновлення діалогу ЄС з РФ пояснив, що Париж виступає за вимогливий діалог щодо Москви. А Кулеба, своєю чергою, нагадав, що ЄС призупинив проведення самітів з Росією у 2014 році внаслідок агресії РФ проти нашої держави, і без конструктивних кроків з російського боку говорити про відновлення такого формату діалогу немає жодних підстав.

Зазначається, що французький міністр висловив задоволення тісним діалогом, який склався у нього з українським колегою.

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