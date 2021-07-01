У Франції пояснили ініціативу щодо відновлення саміту ЄС з Росією

Міністри закордонних справ України та Франції спілкувалися телефоном.
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан у розмові з українським колегою Дмитром Кулебою пояснив ініціативу щодо відновлення діалогу ЄС з РФ, яку не підтримали країни-члени ЄС. Французький міністр наголосив, що Париж виступає за вимогливий діалог з РФ.
Про це йшлося під час телефонної розмови глав МЗС України та Франції 1 липня.
Дмитро Кулеба і Жан-Ів Ле Дріан також обговорили перспективи роботи "нормандського формату" на всіх рівнях. Голова МЗС України, зауважив зусилля Франції у межах "нормандського формату", який є основним майданчиком для врегулювання війни на Донбасі попри провокативну поведінку Росії.
Жан-Ів Ле Дріан у контексті ініціативи щодо відновлення діалогу ЄС з РФ пояснив, що Париж виступає за вимогливий діалог щодо Москви. А Кулеба, своєю чергою, нагадав, що ЄС призупинив проведення самітів з Росією у 2014 році внаслідок агресії РФ проти нашої держави, і без конструктивних кроків з російського боку говорити про відновлення такого формату діалогу немає жодних підстав.
Зазначається, що французький міністр висловив задоволення тісним діалогом, який склався у нього з українським колегою.
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- Президент Франції Еммануель Макрон підтримав пропозицію Меркель і заявив, що країнам-членам ЄС необхідний діалог з Росією. За його словами, такий діалог має бути "вимогливим" і потрібен він для "стабільності європейського континенту".
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