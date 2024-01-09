У Франції призначили нового прем′єр-міністра: що про нього відомо

Він став наймолодшим прем′єром в історії П'ятої республіки.

У Франції у вівторок, 9 січня, призначили нового прем′єр-міністра. Ним став 34-річний міністр освіти Габріель Атталь, який обійняв посаду замість попередниці Елізабет Борн.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що Атталь став наймолодшим прем′єром в історії П'ятої республіки. Він є соратником президента країни Еммануеля Макрона.

Новообраний прем'єр відзначився низкою популярних рішень. Серед них - заборона носіння сукні-абая у школах, проактивна політика проти шкільного булінгу, кінець єдиної середньої школи тощо.

Що відомо про нового прем'єра Франції

Крім того, його ім'я регулярно циркулює у владних коридорах як претендента на посаду мера Парижа 2026 року або навіть на президентську посаду 2027 року.

Атталь був спершу членом Соціалістичної партії, але пізніше приєднався до центристської партії Макрона, нині відомої як "Відродження". Ба більше, він є одним з небагатьох міністрів, які залишилися в кабінеті після переобрання Макрона 2022 року.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що премʼєр-міністерка Франції Елізабет Борн подала у відставку. Президент Еммануель Макрон подякував чиновниці за роботу.

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