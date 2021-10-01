У Франції родина під час ремонту у стіні знайшла ящик із золотими монетами: чим все закінчилося

У Франції родина під час ремонту у стіні знайшла ящик із золотими монетами: чим все закінчилося

У ящику виявили 239 монет.

Родина з французького міста Кемпер заробила понад мільйон євро на скарбі з золотими монетами, який знайшли у власному будинку.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Під час ремонту робочі виявили в стіні металевий ящик, в якому лежали 239 монет, викарбуваних до Великої французької революції (1789 рік). Власники будинку вирішили залишити чотири монети на пам'ять, а решту виставили на продаж.

Аукціон вже відбувся в середу, 29 вересня. Першим лотом став золотий луїдор 1646 року зі стартовою ціною вісім тисяч євро. Він пішов з молотка за 46 тисяч євро. Стільки ж принесла монета 1640 року із зображенням тамплієрського хреста.

Інтерес покупців до інших монет також перевершив очікування. Власники будинку планують поділити зароблені гроші з робітниками, які виявили знахідку.

Нагадаємо, під час розкопок на кладовищі мідного віку на території Угорщини археологи виявили багатий скарб золотих предметів.

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