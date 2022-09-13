У Франції росіянин побив двох українок із Ізюма через українську музику

Українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль цю справу.

У Франції росіянин побив двох українок – маму і доньку – через те, що вони ввімкнули і слухали українську музику.

Про це повідомив у Facebook віцепрезидент асоціації "Об'єднання українців у Франції" Володимир Когутяк.

За його словами, у муніципалітеті Рокбрюн-Кап-Мартен на південному сході Франції росіяни побили двох біженок із міста Ізюм за те, що ті слухали українську музику.

Постраждалих доправили до медзакладу. Зловмисника нині розшукують.

У коментарі Nicematin постраждалі розповіли, що слухали зі звуком українську музику, яку їм надіслав друг. У тексті пісні було: "Світу було б краще без російської армії". Слова аж ніяк не сподобалися групі з чотирьох людей, які зустріли жінок саме в цей момент.

"Один з чоловіків кинувся на нас. Він вдарив мене по обличчю, я впала на землю, а він мене бив ногами. Потім він тричі вдарив мою маму", – пригадує постраждала. За її словами, нападник був росіянином: "Коли він заговорив, ми все зрозуміли".

Місцеве видання Monaco-Matin зазначає, що постраждалі – Аліна та її мати Олена приїхали з міста Ізюм Харківської області. До Франції вони прибули 19 квітня, коли Ізюм був окупований російськими військами.

Фото: Володимир Когутяк / Facebook

Українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу щодо побиття двох українок у Франції.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв‘язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані", – зазначив він.

Нагадаємо, що у літаку Відень-Валенсія російськомовна жінка вдарила дівчинку з України.

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