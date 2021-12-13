У Франції розслідують чотири сотні справ щодо продажу фейкових COVID-сертфікатів

У Франції розслідують чотири сотні справ щодо продажу фейкових COVID-сертфікатів

Нещодавно у Франції від ускладнень COVID-19 померла жінка, яка мала фейкову довідку про вакцинацію.

У Франції розслідують близько чотирьох сотень справ, пов'язаних із продажем фейкових сертифікатів про вакцинацію від COVID-19.

Про це із посиланням на заяву французького міністра внутрішніх справ Жеральда Дарманіна від неділі, 12 грудня, повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що в країні виявили кілька тисяч підроблених "health pass" або "перепусток здоров'я", тобто свідоцтв про вакцинацію, негативний тест чи наявність антитіл після одужання від коронавірусу.

За словами Дарманіна, слідчими порушено близько чотирьох сотень розслідувань за фактом продажу підроблених сертифікатів, деякі справи "пов'язані з медичними працівниками". Очільник французького МВС не уточнив, скількох людей заарештували.

Нещодавно увагу французьких ЗМІ привернув випадок із жінкою, яка померла у паризькій регіональній лікарні від ускладнень COVID-19 після того, як показала фальшивий сертифікат про вакцинацію.

Завідувач відділення інтенсивної терапії лікарні сказав, що лікарі негайно надали б жінці лікування антитілами, якби знали, що вона не отримувала щеплення.

Тим часом французький уряд посилює правила щодо "перепусток здоров'я", демонстрація яких відтепер необхідна для відвідування всіх ресторанів і більшості інших громадських місць.

"Половина відділень інтенсивної терапії у Франції зайнята пацієнтами з коронавірусом, деякі регіони знову відкладають нетермінові операції, і понад сотня людей щодня помирає від COVID-19", - вказують у виданні.

Нагадаємо, що на тлі нового спалаху COVID-19 у Франції вирішили на чотири тижні заборонити діяльність усіх нічних клубів.

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