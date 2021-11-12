У Франції розслідують скаргу про зґвалтування в Єлисейському палаці

У Франції розслідують скаргу про зґвалтування в Єлисейському палаці

Військовослужбовиця, яка несе службу у резиденції президента в Парижі, поскаржилася на сексуальне насильство з боку іншого солдата.

У Франції розпочалося судове розслідування за обвинуваченням у зґвалтуванні військовослужбовиці із охорони Єлисейського палацу - резиденції президента країни у Парижі.

Про це повідомляє у п’ятницю, 12 листопада, видання France Info з посиланням на джерела в суді.

У повідомленні йдеться, що цей випадок трапився ще 1 липня цього року. Саме тоді жінка, яка несе службу в Єлисейському палаці, заявила про скоєний проти неї злочин у поліцейський відділок 8-го округу Парижа.

Під час подання скарги, за словами джерела, знайомого зі справою, вона пояснила, що стала жертвою сексуального насильства саме в Єлисейському палаці.

Чоловік, обвинувачений у зґвалтуванні, також є військовослужбовцем.

У Єлисейському палаці у коментарі французьким журналістам заявили, що ніколи не коментують поточні судові справи. “Тільки-но факти були доведені до відома влади, негайно було вжито належних заходів: зафіксовано покази, надано підтримку та супровід потерпілій, обвинуваченого відсторонили від несення служби в Єлисейському палаці”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше французька поліція завершила слідство у справі про звинувачення чотирьох акторів, які працюють у порноіндустрії, у зґвалтуваннях. Свої покази слідчим надали понад 50 жінок.

Читайте також:

Вперше за 150 років: на аукціон виставили унікальні прикраси дружини Наполеона Бонапарта

Вітрову електростанцію визнали шкідливою для здоров'я: подружжя отримає понад 100 тисяч євро компенсації

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання