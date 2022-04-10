У Франції стартували вибори: Макрон і Ле Пен змагаються за крісло у Єлисейсьому палаці

У Франції стартували вибори: Макрон і Ле Пен змагаються за крісло у Єлисейсьому палаці

Одна з тем, яка визначає хід волевиялення - війна Росії і України.

По всій Франції в неділю, 10 квітня, відкрилися виборчі дільниці першого туру президентських виборів у країні. Участь у волевиявленні можуть взяти 48 мільйонів виборців, які обиратимуть одного з 12 кандидатів.

Як пише Associated Press, дільниці закриваються о 18:00 за Києвом у більшості місць, і о 20:00 у великих містах.

Президент Еммануель Макрон претендує на другий п'ятирічний термін, маючи серйозний виклик з боку ультраправих, який представляє незмінна Марі Ле Пен, намагаючись протистояти і загальнонаціональній апатії виборців.

Окрім Макрона, серед відомих постатей, які змагаються за президентський Єлисей, є кандидат ультраправих Марін Ле Пен та вкрай лівий Жан-Люк Меланшон.

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Згідно з опитуваннями, як повідомляється у сюжеті ТСН, перше, чим керуватимуться французи, роблячи свій вибір сьогодні — купівельна спроможність населення та економічна ситуація в країні. Другою важливою темою, яка вплине на голосування, французи називають війну в Україні. Це, вочевидь, не заважає чверті французів віддавати свій голос за Ле Пен.

Якщо хтось не набере більше половини загальнонаціональних голосів, другий і вирішальний тур відбудеться в неділю, 24 квітня.