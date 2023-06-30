У Франції третю ніч тривають протести: масові затримання та екстрене засідання уряду

У Франції вже третю ніч поспіль тривають заворушення, які спалахнули після вбивства у передмісті Парижа 17-річного хлопця. Цієї ночі у столиці та по всій країні було затримано понад 600 осіб.

Про це пише France24.

Президент Франції Емманюель Макрон скликав нове екстрене засідання уряду після заворушень у Парижі. Макрон скоротив поїздку до Брюсселю, де він бере участь у саміті Європейського Союзу, щоб провести урядове засідання.

Тим часом наа вулиці Франції вивели близько 40 тисяч поліцейських, які встигли заарештувати 667 людей. Водночас 249 поліцейських і жандармів отримали поранення вночі проти пʼятниці.

Простести у Франції не вщухають / Фото: Associated Press

Протестувальники атакують громадські будівлі. В Ліллі підпалили початкову школу та окружний офіс. Правоохоронці розганяють людей сльозогінним газом.

У попередні дні учасники заворушень підпалили десятки автомобілів, перекривали вулиці, грабували магазини, закидали поліцейських камінням і феєрверками, а у відповідь отримували кийки та гумові кулі.

Повідомляється, що у деяких районах було припинено роботу громадського транспорту.

Міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен виключив можливість запровадження у Франції надзвичайного стану, однак наголосив, що "реакція держави буде жорсткою".

"Коли нападають на школи, мерії, поліцейські дільниці та соціальні центри, ми бачимо, що страждають саме мешканці робітничих кварталів. Це не просто політичні символи, – сказав очільник МВС.

Що сталося

27 червня у передмісті Парижу двоє поліцейських зупинили жовтий Mercedes, яким керував 17-річний хлопець. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху. На відео, яке поширилося соціальними мережами, видно, що один з поліцейських тримав водія на прицілі, і коли автівка рушила — правоохоронець вистрілив.

Журналісти пишуть, що французькі офіційні особи уважно стежать за ситуацією, оскільки такі інциденти в минулому призводили до масових соціальних заворушень. Міністерство внутрішніх справ заявило, що кількість випадків, коли водії ігнорують накази поліції зупинитися, різко зросла, і під час таких інцидентів поліцейські часто самі стають жертвами.

Довідка:

За даними французьких медіа, минулого року під час перевірок на дорогах було вбито 13 людей. У Франції 2017 року змінили закон таким чином, що поліцейські отримали більше повноважень для використання зброї.

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