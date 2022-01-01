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У Франції в новорічну ніч спалили 874 автомобілі: поліція затримала 441 людину

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У Франції в новорічну ніч спалили 874 автомобілі: поліція затримала 441 людину

pixabay.com

У МВС Франції повідомили, що в країні у новорічну ніч хулігани часто підпалюють автомобілі.

У Франції в новорічну ніч спалили 874 автомобілі. Поліція затримала 441 людину. 

Про це повідомляє видання La Depeche.

За даними міністерства внутрішніх справ Франції, у новорічну ніч хулігани підпалили 874 автомобілі. Через це поліція уже затримала 441 людину, з яких 381 особу було арештовано. 

Керівник МВС Франції Жеральд Дарманен розповів, що в країні у новорічну ніч хулігани часто підпалюють чужі автомобілі. Він додав, що 2019 році на Новий рік було спалено 1316 автомобілів. Тоді затримали 376 осіб. 

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