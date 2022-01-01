У МВС Франції повідомили, що в країні у новорічну ніч хулігани часто підпалюють автомобілі.

У Франції в новорічну ніч спалили 874 автомобілі. Поліція затримала 441 людину.

Про це повідомляє видання La Depeche.

За даними міністерства внутрішніх справ Франції, у новорічну ніч хулігани підпалили 874 автомобілі. Через це поліція уже затримала 441 людину, з яких 381 особу було арештовано.

Керівник МВС Франції Жеральд Дарманен розповів, що в країні у новорічну ніч хулігани часто підпалюють чужі автомобілі. Він додав, що 2019 році на Новий рік було спалено 1316 автомобілів. Тоді затримали 376 осіб.

New Years in Mulhouse, France...



"Enrichers" attack law enforcement and firefighters, burn cars and set off molotov cocktails...



Meanwhile, french citizens remain prisoners in their homes... pic.twitter.com/rQs9w8Vh4D — Amy Mek (@AmyMek) January 1, 2021

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