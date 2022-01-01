У МВС Франції повідомили, що в країні у новорічну ніч хулігани часто підпалюють автомобілі.
У Франції в новорічну ніч спалили 874 автомобілі. Поліція затримала 441 людину.
Про це повідомляє видання La Depeche.
За даними міністерства внутрішніх справ Франції, у новорічну ніч хулігани підпалили 874 автомобілі. Через це поліція уже затримала 441 людину, з яких 381 особу було арештовано.
Керівник МВС Франції Жеральд Дарманен розповів, що в країні у новорічну ніч хулігани часто підпалюють чужі автомобілі. Він додав, що 2019 році на Новий рік було спалено 1316 автомобілів. Тоді затримали 376 осіб.
New Years in Mulhouse, France...— Amy Mek (@AmyMek) January 1, 2021
"Enrichers" attack law enforcement and firefighters, burn cars and set off molotov cocktails...
Meanwhile, french citizens remain prisoners in their homes... pic.twitter.com/rQs9w8Vh4D
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