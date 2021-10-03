У Франції від 1950 року нарахували понад 3 тис. католицьких священників-педофілів

У Франції від 1950 року нарахували понад 3 тис. католицьких священників-педофілів

Жертвами педофілів в сутанах могли стати близько 10 тис. дітей.

З 1950 року у Франції педофілами були від 2,9 тис. до 3,2 тис. священників та інших релігійних католицьких діячів.

Про це заявив президент Французького інституту адміністративних наук і глава незалежної комісії з розслідування сексуальних злочинів в католицькій церкві Жан-Марк Сові, пише AFP.

За його словами, ці цифри — мінімальна оцінка. Остаточна доповідь має бути представлена у вівторок, 5 жовтня. Розслідування тривало понад 2,5 року. Воно ґрунтується на церковних, судових і поліцейських архівах, а також опитуваннях свідків. Звіт складається з 2500 сторінок.

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Незалежна комісія була створена в 2018 році Французької католицькою церквою у відповідь на низку гучних сексуальних скандалів. До комісії увійшли юристи, лікарі, історики, соціологи і теологи. Вони повинні були розслідувати звинувачення духовенства в сексуальному насильстві над дітьми в 1950-х роках. Комісія відкрила гарячу телефонну лінію. Протягом перших 17 місяців туди надійшли понад 6000 дзвінків.

У березні комісія вказувала, що близько 10 тис. дітей могли стати жертвами педофілів-священиків у Франції від 1950 року.

Раніше Католицька церква після виявлення останків більше тисячі дітей в Канаді вибачилася за тортури.

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