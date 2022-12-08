У Франції від 2023 року презервативи стануть безкоштовними: Макрон - про те, кому їх роздаватимуть

Еммануель Макрон повідомив, що від 2023 року презервативи в аптеках Франції стануть безкоштовними. Це потрібно, щоб боротися зі статевими захворюваннями серед молоді.

Про це він написав у Twitter.

"Для всіх молодих людей від 18 до 25 років 2023 року презервативи будуть безкоштовними в аптеках", - повідомив Макрон.

У Франції пояснили, що це потрібно, щоб боротися з поширенням хвороб, які передаються статевим шляхом. Особливо гострою є проблема серед молоді.

У Єлисейському палаці також нагадали, що плануються й інші заходи щодо сексуального здоров’я, як-от безкоштовна контрацепція для молодих жінок віком до 25 років включно, узагальнення доступу до тестування на ВІЛ у всіх лабораторіях без рецепта, 100% покриття екстреної контрацепції без рецепта. Також в бюджеті соціального страхування на 2023 рік передбачено розширення безрецептурного лабораторного обстеження на інші захворювання, які передаються статевим шляхом.

Нагадаємо, британська компанія представила презерватив із назвою "i.Con Smart Condom", який, власне, є трекером сексуальної активності. Він вважається першим "розумним" презервативом.

Також у В’єтнамі поліція накрила ділків, які перепродавали використані презервативи.

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