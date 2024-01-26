У Франції відреагували на заяви РФ про загибель "французьких найманців" у Харкові

У Франції спростували заяви Росії про те, що у Харкові окупанти вдарили по розташуванню "французьких найманців".

Міністерство оборони Франції заявило, що Росія розповсюджує скоординовану дезінформацію про нібито французьких найманців в Україні.

Про це пише BFMTV.

Так, 17 січня Росія заявила, що завдала удару нібито по тимчасовому розташуванню "французьких найманців" у Харкові, де нібито загинули 60 людей і ще 20 дістали поранення.

"Відповідні державні служби (Франції - ред.) виявили та відстежують скоординований маневр Росії, зокрема через проросійські інформаційні мережі та держЗМІ, як-от "Спутнік", RT, "РИА Новости", для передавання та розширення цієї неправдивої інформації", - йдеться у заяві французького міноборони.

"Зіткнувшись з інтенсифікацією французької військової допомоги Україні, ми очікуємо, що цей російський одурманюючий маневр продовжиться: ми засуджуємо його та зміцнюємо нашу систему моніторингу цих маніпуляцій", - сказав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню.

У міністерстві наголошують, що з початку російського вторгнення в Україну Франція була "мішенню російської кампанії з дезінформації", яка посилилася в середині січня після чергової підтримки України.

Нагадаємо, ввечері 16 січня окупанти обстріляли Харків. Вони завдали ударів по місту із ЗРК С-300 з території Бєлгородської області.

Внаслідок атаки постраждало близько 20 осіб. Одна людина у важкому стані. Крім того, внаслідок атаки пошкоджено близько 20 житлових будинків та 14 автомобілів.

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