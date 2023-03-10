У Франції випадково знайшли картину Брейгеля за 800 тисяч євро

У Франції у приватному будинку знайшли рідкісну картину голландського художника Пітера Брейгеля-молодшого. Це одна з версій його знаменитої роботи "Сільський юрист" ("У нотаріуса"). Родина володіла полотном від 1900 року, але не знала, що це оригінал.

Про це пише The Guardian.

Брейгель-молодший написав цю картину між 1615 і 1617 роками. Полотно оцінили у 800 тисяч євро. У родині його називали "Брейгелем", але навіть не підозрювали, що картина справжня. Нещодавно сімʼя вирішила оцінити своє майно та запросила експерта Мало де Люссака. Він надіслав картину на аналіз до Німеччини, де її аутентичність підтвердили.

"Коли ми відправили її до Німеччини на експертну перевірку, яка підтвердила, що це Брейгель, они зрозуміли важливість того, що мали. Вони попросили нас сфотографувати їх перед картиною, з якою вони жили всі ці роки. Це було і смішно, і зворушливо", — сказав де Люссак.

Раніше стало відомо, що фахівці Національної галереї Шотландії виявили на звороті картини Вінсента Ван Гога "Голова селянки" раніше невідомий автопортрет художника.

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